Inex opent voor het eerst zijn deuren voor het grote publiek Frank Eeckhout

04 september 2019

15u47 4 Sint-Lievens-Houtem Zuivelbedrijf Inex in Bavegem opent op de Dag van de Landbouw voor het eerste de deuren voor het grote publiek. “Bezoekers ontdekken er hoe melk met veel liefde wordt verwerkt tot de lekkerste zuivelproducten”, zegt algemeen directeur Peter Grugeon.

De meer dan 400 medewerkers van Inex nodigen op zondag 15 september van 10 tot 18 uur iedereen uit voor een bezoek aan de grootste melkerij van Oost-Vlaanderen. Aanleiding voor deze opendeurdag is een ode aan de meest belangrijke leveranciers van Inex: de 435 melkveehouders die zich dagelijks inzetten om het bedrijf van verse melk te voorzien. “Op de Dag van Landbouw geven we geïnteresseerden een unieke kans om te ontdekken welke weg de melk heeft afgelegd tot het thuis op tafel staat. Je leert er ook wat het verschil is tussen magere, halfvolle en volle melk", vertelt Peter Grugeon.

De melkerij van Inex is één van de grootste voedingsbedrijven in Vlaanderen en exporteert bijna de helft van zijn producten naar het buitenland. De productievestiging in Bavegem telt maar liefst 19 productielijnen die naast melk ook chocomelk, yoghurt, room en desserts maken. Inex produceert naast eigen merken ook verschillende huismerken voor supermarktketens over de hele wereld. “Normaal liggen onze productielijnen stil op zondag maar voor deze gelegenheid waren er opmerkelijk veel vrijwilligers om van deze dag mee een succes te maken. Het toont hoe trots we allemaal zijn op wat we hier elke dag doen. Na het bezoek kan iedereen samen nagenieten van een hapje en een drankje ten voordele van het goede doel. En uiteraard is er voor de kinderen animatie voorzien. Tijdens de rondleiding kunnen zijn deelnemen aan een quiz en tekenwedstrijd en ontdekken ze hoe een koe gemolken wordt", geeft Grugeon nog mee.