Inbrekersbende opgerold: acht verdachten in de cel Frank Eeckhout

12 september 2019

16u58 9 Sint-Lievens-Houtem Speurders van de federale politie hebben een grote inbrekersbende opgerold. De bende wordt verdacht van inbraken in Haaltert en Sint-Lievens-Houtem.

Op 26 januari werden in Sint-Martens-Latem meerdere woninginbraken vastgesteld. Na intensief onderzoek door de politiediensten konden vier verdachten worden geïdentificeerd en op 13 februari in Schaarbeek worden opgepakt. Bij een huiszoeking op hun verblijfplaats werden goederen aangetroffen die afkomstig waren van eerdere inbraken. De verdachten, drie mannen van 29, 30, en 32 jaar met de Albanese nationaliteit en een 32-jarige vrouw met de Roemeense nationaliteit, werden op 14 februari op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Ze werden alle vier aangehouden. Deze verdachten zitten nog steeds in voorhechtenis.

In de loop van het onderzoek konden nog twee andere leden van de bende worden geïdentificeerd. Het gaat om een twee Albanezen van 29 en 40 jaar, beiden zonder gekende woonplaats. Het onderzoek kon de verdachten linken aan een groot aantal woninginbraken en pogingen tot inbraak in de periode van november 2018 tot en met februari 2019. De bende werkte in wisselende samenstellingen en wordt verdacht van een vijftigtal inbraken en pogingen tot inbraak in Destelbergen, Sint-Martens-Latem, Sint-Lievens-Houtem, Brugge, Holsbeek, Haaltert, Keerbergen, Beernem, Wingene, Aalter, Overijse, Oostkamp, Hoeilaart en Namen.

Te koop aangeboden

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat ze gestolen goederen te koop aanboden bij handelaars in Antwerpen. Een 62-jarige man met de Israëlische nationaliteit uit Antwerpen en een 39-jarige Georgiër uit Antwerpen werden opgepakt, verhoord en in verdenking gesteld wegens heling. De acht verdachten werden door de raadkamer in Gent op vraag van het parket doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Zes verdachten worden vervolgd wegens diefstal met verzwarende omstandigheden, poging diefstal met verzwarende omstandigheden en het deel uitmaken van een criminele vereniging (bendevorming). De laatste twee verdachten worden vervolgd wegens heling.