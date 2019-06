Ilva vindt geen projectontwikkelaar voor aanleg golfterrein Frank Eeckhout

28 juni 2019

Het golfterrein op de voormalige stortplaats van Ilva in Vlierzele is nog niet voor morgen. “De interesse om het golfterrein uit te baten is er. Maar voor de aanleg vinden voorlopig geen projectontwikkelaar", zegt Ilva-directeur Bart Rooms.

“Een balletje slaan op het nieuwe golfterrein waar vroeger de stortplaats in Vlierzele was, moet eind 2021 al kunnen. In september willen we de concessie toewijzen zodat de werken nog dit jaar kunnen beginnen”, vertelde Bart Rooms eind januari. De werkelijkheid is echter anders. Ruim twee jaar geleden liet de afvalverwerker onderzoeken of de terreinen van het oude stort in Vlierzele geschikt zijn om als golfterrein te dienen. Ondertussen werd ook de bestemmingswijziging van landbouwgebied naar golfterrein definitief vastgelegd in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) waardoor de aanleg van een golfterrein nu mogelijk wordt. Ilva en de gemeente Sint-Lievens-Houtem gingen begin dit jaar op zoek naar projectontwikkelaars en liefhebbers van golf om de werken aan het oude stort te beginnen.

“De uitbating van het golfterrein is geen probleem. Daarvoor is er voldoende interesse. Het schoentje wringt echter bij de aanleg van het golfterrein. Daarvoor vinden we voorlopig geen kandidaat waardoor de werken wat vertraging oplopen. Maar we zetten onze zoektocht verder", zegt Bart Rooms.