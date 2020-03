Houtemse wielertoeristen gezegend op weg Frank Eeckhout

09 maart 2020

16u05 0 Sint-Lievens-Houtem +De leden van de Houtemse wielertoeristenclub KWB-Harlekijn startten hun dertigste fietsseizoen nadat ze werden gezegend door pastoor Herbert Vandersmissen. “Een traditie die elke jaar de start van het nieuwe wielertoeristenseizoen inluidt", zegt voorzitter Paul De Roo.

Na een lekker gezamenlijk ontbijt in hun lokaal ‘Bij Kleine Mien’ op het Marktplein en na de fietsenwijding trok de groep sportievelingen op weg voor hun eerste zondagse oefenrit. Een stevige voorjaarswind en enkele regendruppels konden hen niet deren. Bij de wielertoeristenclub KWB-Harlekijn draagt men het recreatieve hoog in het vaandel. “De evolutie die het fietstoerisme de jongste jaren heeft meegemaakt is opmerkelijk. Toen we dertig jaar terug van start gingen met onze club, waren we een groep vrienden die wekelijks op zondagvoormiddag op pad trokken. Het was vooral de sportieve gezelligheid en de gezonde ontspanning die voorop stonden", weet voorzitter Paul De Roo. “Maar de laatste jaren merken we een evolutie, waarbij we stilaan in een semi-professionele fietsomgeving komen. Om nog te zwijgen van de vele technische snufjes, kunnen we niet meer onderuit de doordeweekse en voor sommigen zelfs dagelijkse oefentochtjes. Dat heeft uiteraard ook te maken met de vrije tijd die steeds maar uitbreidt.”

Toch blijft KWB-Harlekijn waken over het recreatieve karakter van de wielertoeristenclub. “We blijven trouw aan onze wekelijkse zondagse ritten aan een gezapig tempo. Dat onze formule blijkbaar toch wel aanslaat, bewijst het feit dat we dit jaar terug een zevental nieuwe recreatieve sportievelingen mochten aansluiten. Wij zijn en blijven een echte zondagsclub, waarbij we enkel op zondag én in groep fietsen. Daarmee willen we het sociale, sportieve en toeristische karakter van onze club bevestigen", besluit De Roo.

Wielertoeristenclub “KWB-Harlekijn” startte in 1991 en ontstond als een sportaftakking van de plaatselijke KWB-afdeling. De club, waar zowel jongeren als vijftigplussers actief zijn, telt dit seizoen een 25-tal actieve leden. Onder het motto “Samen uit, samen thuis !” wordt duidelijk gestreefd naar een sportieve en recreatieve ontspanning. Wekelijks, op zondagvoormiddag, worden groepsfietstochten ondernomen van ongeveer 60 à 80 km. Meer info is te verkrijgen bij Paul De Roo via kwb.houtem@telenet.be.