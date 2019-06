Houtemse scholen ondertekenen klimaatcharter Frank Eeckhout

17 juni 2019

15u08 2 Sint-Lievens-Houtem Alle Houtemse scholen hebben maandag het klimaatcharter ondertekend. “Het is onze bedoeling om alle scholen in Sint-Lievens-Houtem vanaf volgend schooljaar intens te begeleiden om rond de thema’s klimaat en mobiliteit aan de slag te gaan", zegt schepen van Leefmilieu Tim De Knyf (NH).

De duurzaamheidsambtenaar van de gemeente en de provinciale MOS-begeleider hebben maandag samen met de Houtemse schepen van Leefmilieu een bezoek gebracht aan alle Houtemse scholen. “De gemeenten en steden in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen hebben een duidelijke doelstelling: 40% minder CO2 uitstoten tegen 2030. Dat is niet meer zo veraf en het engagement is erg ambitieus. Daar is een stappenplan voor nodig. Met 58 maatregelen en meer dan 300 concrete acties is het klimaatactieplan de weg naar de realisatie van onze lokale klimaatdoelstelling. Alle 13 gemeenten en steden die het klimaatactieplan ‘klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ ondertekenden, starten dit jaar met een top 20 van meest prioritaire maatregelen. Het betrekken van scholen in het klimaatverhaal én het stimuleren van duurzaam schoolverkeer zijn acties uit die top 20, waarbij onder meer Sint-Lievens-Houtem trekkende gemeente is", zegt schepen Tim De Knyf.

De leerkracht(en) van het vijfde leerjaar krijgen volgend schooljaar van het projectteam de nodige bagage mee om het daaropvolgende schooljaar met de leerlingen van het vijfde leerjaar aan de slag te kunnen rond de thema’s klimaat en mobiliteit.