Houtem sluit Eilandbos en Hemelrijkbos voor nakende storm Frank Eeckhout

08 februari 2020

11u08 0 Sint-Lievens-Houtem Sint-Lievens-Houtem sluit zondag twee bossen voor de doortocht van storm Ciara. Pas maandagvoormiddag worden beide bossen opnieuw opengesteld.

In Houtem gaat het Eilandbos dicht, in deelgemeente Vlierzele het Hemelrijkbos. Het gemeentebestuur geeft ook enkele tips mee aan haar inwoners. “Tracht losse stukken in de tuin binnen te zetten of maak ze vast. Zorg voor een veilige beschutting voor je eventuele huisdieren die buiten lopen. Controleer of er geen dakpannen of dakgoten los zitten en controleer of er geen dakgoten verstopt zitten", klinkt het. Het noodnummer 1722 van de brandweer is geactiveerd voor niet-dringende interventies. Voor dringende interventies bel je zoals steeds 112.