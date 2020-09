Houtem ruimt zwerfvuil op World Cleanup Day Frank Eeckhout

14 september 2020

09u36 3 Sint-Lievens-Houtem Sint-Lievens-Houtem roept inwoners op om zaterdag uit hun kot te komen om zwerfvuil op te ruimen. “Miljoenen mensen over de hele wereld komen op World Cleanup Day naar buiten om zwerfvuil op te ruimen. Ook in Houtem doen we mee", zegt schepen van Milieu Tim De Knyf (NH).

Zwerfvuil blijft één van de grootste ergernissen van de mensen. Nochtans is de technische dienst constant in de weer op sluikstorten op te ruimen. De gemeente telt ook tientallen geëngageerde inwoners die regelmatig hun buurt zwerfvuilvrij maken. Toch blijft sensibiliseren nodig want nog te veel mensen gooien hun afval, groot en klein, achteloos weg in de berm. “Daarvoor is Worl Cleanup Day een goeie aanzet. De kerngroep 9520 Klimaat Houtem en de gemeente roepen op om zaterdag mee te helpen. Schrijf je nog snel in via https://forms.gle/cPW2Uxj7zTAq9nHN7 en krijg je Mooimakers materiaal nog voor zaterdag", laat schepen Tim De Knyf weten.