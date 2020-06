Horeca opent opnieuw de deuren: “Ik wilde de eerste klant zijn” Frank Eeckhout

08 juni 2020

14u41 0 Sint-Lievens-Houtem Drummen was het niet in de café’s maandagvoormiddag maar toch waren er klanten die beslist de eerste wilde zijn. Bij Kleine Mien in Sint-Lievens-Houtem ging die eer naar Jean-Pierre De Smaele en Dietrich Lefèvre. “Op café gaan heb ik niet gemist, wel het sociaal contact met kameraden", zegt Jean-Pierre.

Na drie maanden verplichte sluiting opende de horeca maandag opnieuw de deuren. Een stormloop bleef uit maar daar zal de maandag wel een grote rol in gespeeld hebben. In café Oud Gemeentehuis in Hillegem kwam het cafégebeuren langzaam op gang. “Ik had eigenlijk niet ander verwacht. Bij veel mensen zit de schrik er nog in. van de gemeente Herzele heb ik wel extra materiaal gekregen om mij terras uit te breiden en om de klanten een veilig cafébezoek te garanderen", zegt cafébaas Patrick ‘D’Haemers. Ook Bij Kleine Mien in Sint-Lievens-Houtem verliep de heropening rustig. “Ik heb er echt wel naar uitgekeken', vertelt cafébaas David Janssens, beter gekend als Kleine Mien. “Tijdens de verplichte sluiting hebben we ons terras heraangelegd en keuken ingericht. Vanaf vandaag serveren we immers ook kleine snacks, tapasplanken en ijscrème. Door alles een beetje te herschikken kunnen we binnen en buiten zo’n 150 klanten op veilige afstand uit elkaar zetten. Zelf hou ik mij aan de voorschriften door handgel te voorzien en een mondmasker op te zetten. Dat is wel vervelend maar het moet nu gewoon", schokschoudert David.

Bij Kleine Mien zitten rond 11.30 uur een twaalftal klanten. Vaste stamgasten Jean-Pierre De Smaele en Dietrich Lefèvre waren als eerste van de partij. “Ik wilde hier zijn toen Kleine Mien om 10 uur de deuren opende", zegt Jean-Pierre. “Het cafégebeuren heb ik niet echt gemist, in tegenstelling tot het sociaal contact. Tot voor de lockdown was is dagelijks in de weer op het terrein en in de kantine van Eendracht Houtem. Das is allemaal weggevallen. Gelukkig keert het normale leven stilaan terug zodat we draad van begin maart opnieuw kunnen opnemen. En daar hoort een cafébezoek met kameraden uiteraard bij", lacht Jean-Pierre.