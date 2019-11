Herfstlammetjes, dat zie je niet vaak Frank Eeckhout

02 november 2019

00u00 2

Stefaan Deconinck uit het Oost-Vlaamse Vlierzele wreef zich woensdag twee keer in de ogen toen hij 's ochtends zijn schapen ging voederen. In de weide liepen twee pasgeboren lammetjes. "Omdat het zo koud was, heb ik ze meteen onder de gloeilamp gelegd. Later op de dag mochten ze terug bij de moeder genieten van het herfstzonnetje", zegt Stefaan. De man heeft al 25 jaar schapen, maar een geboorte in het najaar maakte hij nog nooit mee. "In januari, ja, maar toch niet eind oktober? Zeker omdat de moeder in februari nog twee lammetjes op de wereld zette. Dat betekent dat ze haar jongen nog aan het zogen was toen ze alweer zwanger raakte. Ik had wel gezien dat de ooi wat verdikt was, maar ik dacht dat dat door de goede zorgen kwam, en niet door de bok die bij mijn schapen op de weide loopt", lacht Stefaan. (FEL)