Heemkunde Houtem vertelt bij aperitief over Oude Heirbaan Frank Eeckhout

24 mei 2019

11u43 0 Sint-Lievens-Houtem Heemkunde Houtem organiseert op zondag 2 juni een aperitieflezing over de Oude Heirbaan die door de gemeente loopt.

Sint-Lievens Houtem was in de Gallo-Romeinse tijd verbonden met een Romeinse heirweg, die liep vanaf Keulen naar Boulogne. Dit was de kortste weg om deze havenstad te bereiken vanuit Keulen. Deze heirweg werd door de Romeinse legers tevens aangedaan om vanuit Boulogne Brittannië te kunnen veroveren. Archeoloog Peter Vander Plaetsen en Luk Beeckmans, medewerker van het Archeocentrum Velzeke geven met behulp van een Powerpoint-presentatie meer toelichting bij deze oude weg. De lezing vindt plaats in CC De Fabriek en start om 10 uur. Leden van Heemkunde Houtem kunnen gratis naar deze lezing komen. Voor niet-leden is de toegangsprijs 3 euro. Inschrijven kan op heemkundehoutem@gmail.com.