Heemkunde Houtem huldigt Romeinse mijlpaal in Frank Eeckhout

15 juli 2019

16u23 0 Sint-Lievens-Houtem Heemkunde Houtem huldigt op zaterdag 20 juli een Romeinse mijlpaal in ter hoogte van het calvariekruis in Cotthem.

Het monumentje is een reconstructie van een Romeinse mijlpaal, gemaakt in blauwe hardsteen waarop inscripties staan van keizer Augustus. De inhuldiging gebeurt tijdens een wandeling in aanwezigheid van archeoloog Peter Vander Plaetsen en gids Luk Beeckmans, beiden verbonden aan het Archeocentrum in Velzeke. De wandeling vertrekt om 14 uur aan de kruising van de Diepestraat met de Oudeheerweg. De eigenlijke onthulling van de mijlpaal in Cotthem vindt plaats omstreeks 14.30 uur op het einde van de wandeling, waar het monumentje staat opgesteld tegenover het calvariekruis. Na afloop trakteert Heemkunde Houtem de aanwezigen op een hapje en een drankje in zomerbar Le Verger In Cotthem.