Hazelwormen niet verdwenen in Houtem: “Verschillende meldingen langs oude trambaan” Koen Moreau

21 mei 2020

17u38 2 Sint-Lievens-Houtem De vrijwilligers van Natuurpunt Houtem zijn tevreden. “Na een oproep werden een vijftal waarnemingen van hazelwormen gedaan”, vertelt Filip De Vos van Natuurpunt.

De diertjes met een lengte van ongeveer 30 centimeter, die eerder op een slang lijken maar eigenlijk pootloze hagedissen zijn, kunnen zich duidelijk goed verstoppen. “Vorig jaar werden twee waarnemingen doorgegeven via het online platform waarnemingen.be. Iemand botste op een hazelworm tijdens het werken in de tuin in de Diepestraat en een wandelaar zag er eentje in de Kapellekouter”, vertelt plaatselijk voorzitter Erwin Declercq.

Bewijsmateriaal

Omdat er niet meer meldingen kwamen, lanceerde Natuurpunt onder meer via HLN een oproep. “Het ontbrak ons vooral aan recent bewijsmateriaal dat de hazelworm hier nog te vinden was, maar dat probleem is intussen van de baan”, weet De Vos. Natuurpunt ontving verschillende meldingen van plaatsen waar meerdere hazelwormen werden opgemerkt zoals langs de oude trambaan tussen Sint-Lievens-Houtem en Herzele. “Ook vanuit de omgeving van de spoorweg in Vlierzele en vanuit Geraardsbergen en Zottegem kregen we berichten dat hazelwormen werden opgemerkt.”

Nuttig dier

Dat waarnemingen zijn nochtans eerder uitzonderlijk. “De hazelworm heeft een uitgesproken verborgen levenswijze en houdt zich meestal schuil onder houtstronken, stenen of planken. Het is een bijzonder nuttig en onschadelijk diertje dat zich voornamelijk voedt met slakken en regenwormen. De belangrijkste vijand van de hazelworm is de mens. Aangezien veel mensen bang zijn voor alle slangachtige dieren worden jaarlijks vele exemplaren onterecht gedood”, weet Erwin Declercq.

Ongevaarlijk

Wie nog hazelwormen opmerkt, moet zich geen zorgen maken. “Ze lijken op een slang, maar zijn het absoluut niet. Ze doen geen mens kwaad. Wat ons betreft volstaat het om het dier rustig te laten zitten, een foto te maken en die te mailen naar nphoutem@gmail.com.” Wie geïnteresseerd is in allerhande meldingen van (zeldzame) dieren en planten kan ook een kijkje nemen of zelf melding maken op www.waarnemingen.be. Volgens die site werden dit jaar al meer 500 waarnemingen van hazelwormen gedaan.