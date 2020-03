Grote spar begeeft het onder felle windstoten en valt over straat Frank Eeckhout

29 maart 2020

In de Houtemstraat in Oosterzele heeft een grote spar het zondagmiddag begeven onder de felle windstoten.

De spar kwam dwars over de rijbaan te liggen en versperde het verkeer in beide richtingen. De brandweer kwam ter plaatse om de spar in stukken te zagen en de rijbaan op te ruimen. Na een uurtje kon het verkeer tussen Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem opnieuw door. In zijn val rukte de boom ook de bovengrondse nutsleidingen af.