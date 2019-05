Groen licht voor renovatie schoolgebouwen Klim-Op Frank Eeckhout

29 mei 2019

09u26 2 Sint-Lievens-Houtem AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, heeft het licht op groen gezet voor de verdere renovatie van basisschool Klim-Op in Bavegem. “Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de plannen. De werken kosten 600.000 euro. Daarvan neemt de school 180.000 euro voor haar rekening", zegt schooldirecteur Jo Dedeurwaerder.

Na bijna 20 jaar plannen en wachten op subsidies kunnen de renovatiewerken aan basisschool Klim-Op in Bavegem de komende maanden eindelijk afgewerkt worden. “Die werken zijn hoogdringend want met 223 leerlingen puilt onze school uit. Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen terecht kunnen in moderne en functionele klaslokalen. De voorbije tien jaar werden al meerdere bouwprojecten gerealiseerd. In een eerste fase werd de kleuterafdeling en het sanitair gerenoveerd, daarna volgde de modernisering van de klassen van de lagere school. Vorig jaar werd de speelplaats helemaal vernieuwd en als kers op de taart zal het kloostergebouw nieuw uitzicht krijgen. Dit is enkel mogelijk door de inzet van velen, in de eerste plaats de ouders van onze leerlingen die door hun aanwezigheid op de vele activiteiten die de school organiseert, hun steentje bijdragen", zegt directeur Jo Dedeurwaerder dankbaar.

De infrastructuurwerken zijn ingrijpend. Hoewel het om een verbouwing gaat, krijgt het kloostergebouw een vrijwel volledig nieuw uitzicht. “In augustus, na het bouwverlof, start de eindfase van de werken. Het kloostergebouw wordt grondig aangepakt zodat het in de toekomst over drie volwaardige klassen zal beschikken, met alle modern comfort. Het schrijnwerk wordt vernieuwd, de muren worden geïsoleerd en de gevel krijgt een nieuwe bekleding. Op de benedenverdieping komen nieuwe toiletten, een dienstkeuken, een lerarenkamer, een secretariaatsruimte en een directiebureel. Later op het jaar worden alle daken van de klassen geïsoleerd en vernieuwd", duidt Pieter Rauwoens, lid van de raad van bestuur, de werken.

De bedoeling is om de werken af te ronden in het voorjaar van 2020. De buitenaanleg wordt dan verder afgewerkt en een nieuwe brandtrap zal worden geplaatst. Ook de verwarmingsinstallatie wordt vervangen en een ventilatiesysteem moet ervoor zorgen dat er voldoende verluchting voorzien wordt in elke klas. “De elektriciteits- én verwarmingsinstallatie wordt vernieuwd. Na de installatie van veertig zonnepanelen is het de bedoeling om in de toekomst nog verder de klimaatneutrale weg op te gaan. We zijn er ook in geslaagd het waterverbruik op school door een aantal ingenieuze ingrepen te minimaliseren. Daarnaast wil basisschool Klim-Op een voorloper zijn en onderzoeken we of er voor de verwarmingsinstallatie kan gewerkt worden met een warmtekrachtkoppeling of met een warmtenetwerk in samenwerking met buurfabriek Inex", voegt adviseur energie Rudi Pynaert daar nog aan toe.