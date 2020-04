Gooit voetbalclub Oranje Zonen Bavegem de handdoek in de ring? Koen Moreau

10 april 2020

11u08 0 Sint-Lievens-Houtem De kans lijkt groot dat het huidige seizoen het allerlaatste seizoen was van voetbaploeg Oranje Zonen Bavegem. Het bestuur van de vierde provincialer overweegt de club op te doeken.

Vier van de vijf bestuursleden besloten eind dit seizoen een stap opzij te zetten. “Op een iemand na, zijn we allemaal zeventigers of nog ouder”, vertelt secretaris Hedwig Steyaert. De man wijst er ook op dat in de 40 jaar dat hij secretaris is de verantwoordelijkheid voor bestuursleden steeds verder toenam, dat alles steeds kostelijker werd en dat steeds minder mensen zich engageren voor een bestuursfunctie.

“We hebben ook geen eigen jeugd, waardoor het aantrekken van nieuwe spelers steeds moeilijker wordt”, vertelt Steyaert. Desondanks telt O.Z. Bavegem vandaag nog een 34-tal spelers en heeft de club een eerste en een reserveploeg. Beide bungelen wel onderaan het klassement. “Vooral het amusement en de vriendschap primeren, wat niet wegneemt dat we graag eens winnen”, vult hulptrainer Thomas Van Kerckhove aan.

Nog maar één bestuurslid

Van Kerckhove zou – zoals de kaarten vandaag liggen - als enige overblijven in het bestuur. “Daardoor is eigenlijk zo goed als beslist dat we ermee stoppen”, meent hij. Een beslissing die nogal wat spelers betreuren. “De meesten tonen begrip, sommigen zijn aan het brainstormen voor een oplossing, maar iedereen vindt het vooral jammer dat er wegens de coronamaatregelen geen afscheidsmatch kan gespeeld worden”, aldus de man.

Die coronamaatregelen maken niet alleen een mogelijk afscheid moeilijk. Brainstormen of degelijk communiceren over de toekomst van en engagementen bij O.Z. Bavegem is momenteel niet mogelijk. “Wat mij betreft is dan ook nog niets officieel beslist. De ontbinding van de club werd ook nog niet officieel aangevraagd”, reageert secretaris Heyvaert. De man, op wiens grond de club al tientallen jaren speelt, wil het plein achter de Hoogbavegemstraat gratis ter beschikking houden. “Ik hoop nog steeds op een heropstart”, besluit hij.