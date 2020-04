Goed nieuws na stilgelegd muzikaal eerbetoon: Politie Zottegem geeft geen verder gevolg aan proces verbaal Koen Moreau

06 april 2020

20u35 26 Sint-Lievens-Houtem Het dagelijks muzikaal eerbetoon dat zanger William Scheerlinck tot voor kort dagelijks bij hem thuis in de Olmenlaan in Sint-Lievens-Houtem hield, krijgt dan toch geen gerechtelijk staartje.

Vorige week werd door agenten van de lokale politie het korte optreden stilgelegd omdat het zou aanzetten tot samenscholen. Scheerlinck schreeuwde meteen zijn onschuld uit, wees er op dat hij steeds op riep om afstand te houden en kon aan de hand van beelden bewijzen dat er voldoende afstand werd gehouden.

De agenten waren echter onverbiddelijk en maakten proces verbaal op. De zanger riskeerde daardoor een boete die kon oplopen tot 750 euro. Het nieuws sloeg in als een bom. Buren lieten spontaan weten financieel te willen tussenkomen voor de boete en in tal van andere steden en gemeenten werden gelijkaardige initiatieven gestopt uit angst voor identieke sancties.

Die sancties komen er voor Scheerlinck uiteindelijk niet. Dat liet hij vanavond weten in zijn - tegenwoordig via Facebook publiek gemaakt - muzikaal eerbetoon. “Ik heb heel goed nieuws. Ik kreeg vandaag telefoon van politie Zottegem om me te vertellen dat het proces verbaal van vorige week niet vervolgd wordt”, opende hij met een opgestoken duim naar de politie van Zottegem.



