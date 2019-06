Gevaar op legionella: gemeente schakelt fonteinen op Marktplein uit Frank Eeckhout

25 juni 2019

16u39 7 Sint-Lievens-Houtem In Sint-Lievens-Houtem is een rel uitgebroken over de uitgeschakelde fonteinen op het Marktplein. “Gevaar op legionella", reageert schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH).

Een leerkracht van het Sint-Lievensinstuut postte op Facebook een foto van ontgoochelde kinderen aan de droogstaande fonteinen. Gemeenteraadslid Kristel Van den Rijse (CD&V) was er als de kippen bij om schepen van Openbare Werken Tim De Knyf en het gemeentepersoneel aan te vallen. Ze vroeg zich af of het voor de arbeiders misschien te warm was om op het aan-knopje te duwen. Ook het excuus van legionellabesmetting lachte ze weg.

Dat was echter niet naar de zin van schepen De Knyf. “Van een gemeenteraadslid wordt verwacht dat ze de wetgeving kent of op zijn minst de wetgeving opzoekt. Het legionellabesluit van 7 maart 2007 verplicht overheden een publieke fontein stil te leggen wanneer het water meer dan 25 graden wordt, dit ter voorkoming van legionella. Uiteraard betreuren wij dat de fonteinen momenteel uitgeschakeld zijn maar de gezondheid van de kinderen is voor ons te belangrijk om die op het spel te zetten voor wat waterplezier", aldus De Knyf.