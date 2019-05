Getuigenissen over WO II in basisschool Klim-Op Frank Eeckhout

22 mei 2019

11u53 0 Sint-Lievens-Houtem Houtemnaar Charles De Kerpel kwam met een boeiend verhaal getuigen over zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in basisschool Klim-Op Bavegem.

Charles vertelde de leerlingen wat deze periode betekende voor de mensen van Sint-Lievens-outem en hoe hij als tienjarig kind die Duitse bezetting beleefde. Hoe de mensen honger leden. Over het neergestorte vliegtuig in Bavegem. Over een Houtemse dokter die bewees dat een Duitse soldaat getroffen werd door een Duitse kogel en niet door een Belgische, waardoor tientallen onschuldige burgers gespaard bleven van het vuurpeloton. De kinderen konden hun oren niet geloven toen hij vertelde hoe blij hij was met het snoepje dat hij op zondag kreeg: een suikerklontje om te delen met zijn zus. De leerlingen van het vierde leerjaar hingen aan zijn lippen.