Gemeentediensten gesloten wegens regiosportdag Frank Eeckhout

14 juni 2019

15u33 0 Sint-Lievens-Houtem De gemeentediensten in Sint-Lievens-Houtem zijn op dinsdag 18 juni uitzonderlijk gesloten wegens deelname aan de regiosportdag.

Er is die dag wel een telefonische permanentie voorzien op het nummer 053/60.72.22. Uiteraard is het Meldpunt bereikbaar via het gratis nummer 0800 9520 1 of www.sint-lievens-houtem.be/meldpunt en kan je voor verschillende uittreksels, attesten en tickets terecht op het E-loket van de gemeente op www.sint-lievens-houtem.be.