Gemeentebestuur plaatst elf AED-toestellen verspreid over Sint-Lievens-Houtem Frank Eeckhout

27 februari 2020

12u11 9 Sint-Lievens-Houtem Het gemeentebestuur heeft elf AED-toestellen aangekocht om op te hangen op verschillende plaatsen in Sint-Lievens-Houtem.

Sint-Lievens-Houtem is door Rode Kruis Vlaanderen erkend als een hartveilige gemeente. Om deze erkenning te halen heeft de gemeente elf AED-toestellen gekocht. Die hangen allemaal op openbare plaatsen zodat iedereen er gebruik van kan maken. Een automatisch externe defibrilator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Het toestel geeft gesproken instructies en helpt je door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van je overnemen.

De locaties waar de AED-toestellen hangen zijn: de parochiezaal in Bavegem, ‘t Kerksken in Letterhoutem, De Kring, Het Hemelrijk, school De Zonnevlier en het voetbalterrein van SK Vlierzele in Vlierzele, school De Zonnevlier in Zonnegem en site De Fabriek, site Polbroek, Eendracht Houtem, en het gemeentehuis in Sint-Lievens-Houtem.