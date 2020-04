Gemeente zoekt vrijwilligers om veiligheidsschorten te maken Frank Eeckhout

23 april 2020

10u05 3 Sint-Lievens-Houtem De gemeente Sint-Lievens-Houtem lanceert een oproep naar vrijwilligers die veiligheidsschorten willen maken.

Voor het zorgpersoneel dreigt er een tekort aan beschermingsschorten. Via de intergemeentelijke Veiligheidscel Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem werd besloten om schorten te (laten) maken. “Weverij Goossens – D’Hauwers uit de Polbroek in Sint-Lievens-Houtem levert de stof. Een naaiatelier in Sint-Lievens-Esse is bereid gevonden om de stof al te knippen in het juiste model. Er wordt een patroon bij geleverd over hoe de verschillende delen aan elkaar moeten worden gestikt. In de mouwen onderaan moet er nog een elastiek voorzien worden, zodat deze goed aansluiten", laat de gemeente weten.

Ben je handig met een naaimachine en heb je tijd om op vrijwillige basis schorten te stikken voor het verzorgend personeel? Neem dan contact op met Nele Teirlinck op het nummer 053/60.72.22 of via mail naar nele.teirlinck@sint-lievens-houtem.be. Ook voor praktische vragen kan je bij haar terecht. De modellen met bijhorend patroon en elastieken worden je bezorgd, de naaimachine voorzie je zelf.

