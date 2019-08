Gemeente zoekt nieuwe uitbater voor cafetaria in sporthal Frank Eeckhout

19u07 0 Sint-Lievens-Houtem Omdat de concessie eind dit jaar verloopt, moet de gemeente op zoek naar een nieuwe uitbater voor de sporthal in Sint-Lievens-Houtem. Nu baat basketbalclub Houtem de cafetaria uit.

De gemeente Sint-Lievens-Houtem schrijft een procedure uit waarbij sportclubs en andere geïnteresseerden kunnen duidelijk maken dat ze interesse hebben in de uitbating van de cafetaria in sporthal De Fabriek. De gemeente richt zich in eerste instantie tot de sportclubs omdat de huidige uitbating door BBC Houtem een succesformule is gebleken. Daarnaast wordt de oproep algemeen bekendgemaakt via opname in de gemeentelijke elektronische nieuwsbrief. De nieuwer concessie gaat in op 1 januari 2020 en loopt tot 31 december 2025. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de gemeente.