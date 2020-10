Gemeente voorziet extra opvangplaatsen tijdens de herfstvakantie Frank Eeckhout

05 oktober 2020

09u23 4 Sint-Lievens-Houtem De gemeente Sint-Lievens-Houtem gaat tijdens de herfstvakantie extra opvangplaatsen voorzien voor kinderen van het vierde tot het zesde leerjaar.

Door het aanbod aan opvang uit te breiden, moet er voor alle kinderen een plaatsje zijn in de opvang bij Ferm. “Met deze aanpak maken we concreet werk van onze beleidsdoelstelling om opvang te garanderen voor alle Houtemse kinderen. De gemeente neemt de meerkosten van de tweede locatie voor zijn rekening zodat de kost voor alle ouders dezelfde blijft", zegt bevoegd schepen Jo Vermeulen (NH). Inschrijven voor de kinderopvang kan vanaf maandag 5 oktober. Kinderen uit de peuterklas en eerste en tweede kleuterklas schrijven in onder de locatie ‘Stekelbees’. Kinderen vanaf de derde kleuterklas schrijven in onder de locatie ‘Grote Zaal’. De inschrijvingen worden samen verwerkt en gezinnen zullen bevestiging krijgen op woensdag 14 oktober.