Gemeente Sint-Lievens-Houtem steunt helden van de coronacrisis: #mercivanuitmijnkot Frank Eeckhout

20 maart 2020

09u45 0 Sint-Lievens-Houtem De gemeente Sint-Lievens-Houtem steunt de helden van de coronacrisis en roept alle inwoners op om hetzelfde te doen.

“Deze middag om 12 uur geven we een groot applaus, vanuit ons bureau, het venster, de voordeur of vanop het terras aan iedereen die zijn steentje bijdraagt in de strijd tegen het virus. Er werden ook drie grote mondmaskers aan het gemeentehuis gehangen. Heb je thuis witte lakens of (hand)doeken? Hang ze vandaag ook buiten als teken van hoop en steun. Om 12 uur klappen we dan zo hard mogelijk in de handen", luidt de oproep naar solidariteit.