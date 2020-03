Gemeente serveert dagelijks 'Blijf-in-uw-kot-menu' Frank Eeckhout

25 maart 2020

11u13 0 Sint-Lievens-Houtem De gemeente Sint-Lievens-Houtem presenteren vanaf woensdag een dagelijks ‘Blijf-in-uw-kot-menu’ met keuze uit verschillende activiteiten voor jong en oud.

Hello Fresh maar dan totaal anders. De Houtemse vrijetijdsdiensten helpen de inwoners om in hun kot te blijven. “De verschillende gemeentelijke diensten bieden elke dag activiteiten aan. In dit menu verzamelden we -afgestemd per leeftijdscategorie- een heleboel impulsen rond allerlei thema’s zoals spelen, sporten en bewegen, school, lezen, warme acties en taakjes in huis. Het kan een leidraad bieden in het dagverloop in tijden van Corona", laat schepen Tim De Knyf (NH) weten. Inschrijven voor de dagelijkse mail kan via https://forms.gle/zQkhc3KUbsHKUu147.