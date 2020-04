Gemeente schort terrasbelasting op, andere belastingen worden uitgesteld Frank Eeckhout

17 april 2020

12u55 0 Sint-Lievens-Houtem Sint-Lievens-Houtem gaat dit jaar geen terrasbelasting innen van de horecazaken. Andere belastingen worden dan weer uitgesteld tot na de coronacrisis. “Heel wat inwoners hebben het momenteel financieel zwaar. Daarom gaan we de belastingen pas volgend jaar innen", kondigt burgemeester Lieven Latoir (NH) aan.

Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem stelt een aantal coronamaatregelen voor ter ondersteuning van de burgers en ondernemers in de gemeente. “De voornaamste bekommernis van de gemeente moet zijn om steun te verlenen aan alle burgers van onze gemeente tijdens en na de crisis, en dan natuurlijk in de eerste plaats aan hen die het moeilijk hebben. Het heeft geen zin nu allerlei beloften te doen voor maatregelen die hun doel voorbij schieten en middelen te herbestemmen waardoor er geen middelen zijn om de mensen, bedrijven en verenigingen die het écht nodig hebben in de kou te laten staan. Laat ons duidelijk zijn: voor iedereen die het (financieel) moeilijk heeft, staan onze diensten steeds klaar en zullen we onze middelen aanwenden om deze burgers te helpen. De gemeente stelt daarvoor de noodzakelijke middelen ter beschikking aan het OCMW. Dit is overigens een wettelijke verplichting. We vragen dus nadrukkelijk aan gezinnen en burgers om financiële problemen niet te laten opstapelen en zich nu al te wenden naar het sociaal huis (OCMW), ook als u nog niet geniet van enige ondersteuning", zegt burgemeester Lieven Latoir.

Tegemoetkoming

De gemeente neemt zelf ook een aantal initiatieven om inwoners, handelaars en marktkramers tegemoet te komen. “De terrasbelasting wordt in 2020 niet aangerekend. Gezins- en bedrijfsbelastingen, reclamedrukwerk, leegstand,... worden niet verstuurd in juni zoals voorzien, maar worden zo lang mogelijk uitgesteld en worden pas verstuurd in 2021. Het standplaatsgeld voor de marktkramers is voor dit jaar aangerekend, maar voor de aanrekening van volgend jaar zal een korting gegeven worden a rato van het aantal maanden dat er dit jaar geen markt kan plaatsvinden. Na de crisis zal er een ondernemersmagazine uitgegeven worden voor alle Houtemse handelaars die gesloten of in hun activiteiten beperkt zijn geweest tijdens de crisis, waarin ze gratis publicatie kunnen voeren en waarin elke handelaar evenveel ruimte krijgt. Indien mogelijk zal daaraan een grote actie gekoppeld worden in het concept van ‘Houtem Onderneemt’. We verwachten daartoe inspirerende voorstellen van de handelaars zelf. Mogelijk biedt de periode rond de Septemberkermis of de Winterjaarmarkt daartoe een geschikt moment.”

Actieplan voor kwetsbaren

Ook voor kwetsbare mensen en groepen heeft de gemeente een specifiek actieplan opgesteld. “Aangezien door de opgelegde maatregelen de voedselbedeling niet kon plaatsvinden, heeft het bijzonder comité van de sociale dienst in het OCMW beslist om de burgers die in aanmerking komen voor de voedselbedeling, een aankoopbon te geven bij een plaatselijke supermarkt. We hebben initiatief genomen om de 75-plussers in onze gemeente telefonisch te contacteren. Dit om te bevragen of er bepaalde behoeften zijn (boodschappen doen, wandelen met huisdieren,…) waaraan de gemeente en/of de vrijwilligers kunnen voldoen. Indien deze senioren hulp nodig hebben, worden ze gekoppeld aan een burger die zich als vrijwilliger heeft opgegeven om hulp te bieden. De kwetsbare gezinnen kunnen via het OCMW een beroep doen op het Wi-Free systeem. Zo kunnen zij in deze uitzonderlijke periode gebruik maken van de online leerplatformen, maar ook gezinnen zonder schoolkinderen kunnen op de hoogte blijven van alle recente informatie over COVID-19 en de steunmaatregelen”, besluit Latoir.