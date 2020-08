Gemeente plaatst in verschillende straten verkeerseilandjes Rutger Lievens

12 augustus 2020

Sint-Lievens-Houtem De gemeente Sint-Lievens-Houtem is bezig met in verschillende straten verkeerseilandjes te plaatsen.

“Na overleg met de verkeersdienst van de politie, is de technische dienst van Sint-Lievens-Houtem van start gegaan met het plaatsen van verschillende verkeerseilandjes verspreid over de gemeente. Op die manier willen we de snelheid beperken en de veiligheid van fietsers en voetgangers bevorderen”, zegt de gemeente. “Vandaag worden de eilandjes geplaatst op de Balei, later deze week of begin volgende week zullen er eilandjes geplaatst worden aan de school in Zonnegem en in de Vlierstraat. Via deze ingrepen wil de gemeente tegemoet komen aan verschillende suggesties en meldingen via het Meldpunt en de voorbije mobiliteitstafels.”