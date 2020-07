Gemeente plaatst fietsbeugels aan bushaltes Frank Eeckhout

17 juli 2020

10u31 0 Sint-Lievens-Houtem Arbeiders van de technische dienst hebben 25 fietsbeugels geplaatst aan heel wat bushaltes in Sint-Lievens-Houtem.

“De fiets is het speerpunt in ons mobiliteitsbeleid. Naast de nieuwe fietspaden die we gaan aanleggen, plaatsen we ook nieuwe fietsstallingen op de voornaamste aantrekkingspolen. Hierbij focussen we ons op de mobipunten waar fietsers aansluiting krijgen met het openbaar vervoer en personenvervoer Aan sommige bushaltes is momenteel nog geen ruimte voor de fietsbeugels, daar proberen we ruimte te creëren bij toekomstige (wegen)werken”, zegt schepen voor Mobiliteit Tim De Groote (NH). De bushaltes in de Fabrieksstraat, Kerkstraat, Swessestraat, Vijverstraat, Kerkkouterstraat, Strijmeers, Uilenbroek, Boonstraat, Hemelrijk en aan de kerken van Sint-Lievens-Houtem, Vlierzele en Zonnegem worden nu al voorzien van fietsbeugels. Schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH) laat weten dat de gemeente een contract heeft afgesloten met een bedrijf voor sociale tewerkstelling om alle bushokjes één keer per jaar grondig te kuisen.

