Gemeente mag opnieuw brokken lijmen: verkeerseilandje al voor derde keer aan diggelen gereden Frank Eeckhout

27 september 2020

12u46 0 Sint-Lievens-Houtem De technische dienst van de gemeente Sint-Lievens-Houtem mag opnieuw brokken lijmen want het verkeerseilandje in de Vlierstraat in Vlierzele is zaterdag opnieuw aan diggelen gereden. En opnieuw is er van de dader geen spoor.

Vijf weken staat het verkeerseilandje in de Vlierstraat en het is al de derde keer dat de technische dienst mag uitrukken om de paaltjes te herstellen. Een buurtbewoner heeft het paaltje ondertussen rechtgetrokken maar de brokstukken liggen er nog bij. “Als je ziet hoe de automobilisten, bus- en vrachtwagenchauffeurs hier rijden, gaat het niet lang duren tot één van de paaltjes opnieuw aan flarden ligt. Claxonnerende chauffeurs en wagens die op het voetpad rijden om tegenliggers te ontwijken, zijn hier schering en inslag", klinkt het in de buurt. Het verkeerseiland kwam er op vraag van een buurtbewoner en ligt op amper 50 meter van een andere wegversmalling.