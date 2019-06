Gemeente koopt milieuvriendelijke schoolbus Frank Eeckhout

13 juni 2019

13u53 2 Sint-Lievens-Houtem Het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem heeft een milieuvriendelijke schoolbus aangekocht. “Die rijdt op aardgas en kan 31 passagiers vervoeren", zegt schepen van Leefmilieu Tim De Knyf (NH).

De schoolbus van de gemeente is 13 jaar oud en aan vervanging toe. “De bus wordt gebruikt voor schoolse en buitenschoolse activiteiten. Gezien de leeftijd van de bus en de hoeveelheid CO de bus uitstoot, leek het ons opportuun om uit te kijken naar een nieuwe schoolbus voor de gemeenteschool. Het verduurzamen van onze transportmiddelen zijn immers belangrijk willen we onze klimaatdoelstellingen halen. Daarom opteren we voor een bus op CNG, aardgas", zegt schepen de Knyf. De schoolbus kost net geen 165.000 euro. Oppositiepartijen N-VA, sp.a en CD&V onthielden zich bij de stemming. Open Vld stemde voor de aankoop.