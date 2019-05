Gemeente gaat voetpad aan rusthuis en voetbalcomplex doortrekken Frank Eeckhout

24 mei 2019

09u35 2 Sint-Lievens-Houtem De gemeente gaat het voetpad in de Kloosterstraat ter hoogte van woonzorgcentrum Ter Kimme en voetbalclub Eendracht Houtem doortrekken. Nu worden voetgangers over een afstand van zo’n 100 meter op de straat gedwongen.

Na onderhandelingen gaat het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem een stuk grond aankopen van woonzorgcentrum Ter Kimme. “Door de aanleg van een voetpad verbeteren we de veiligheid van de zwakke weggebruiker die van de wijk naar ons Marktplein stapt of omgekeerd", laat schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH) weten. De gemeente betaalt 31.437 euro voor het stuk grond. Nadat de koop gesloten is, gaat de gemeente een aannemer aanstellen voor de aanleg van het voetpad.