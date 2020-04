Gemeente en Solva zoeken projectontwikkelaar voor oude textielsite Frank Eeckhout

15u07 2 Sint-Lievens-Houtem SOLVA en de gemeente Sint-Lievens-Houtem zoeken een geschikt team om de voormalige textielsite in het hart van de gemeente te ontwikkelen tot verschillende woonentiteiten. Projectgebied Eilandpark bestaat uit meer dan 6.500 vierkante meter grondoppervlak en ligt op wandelafstand van het Marktplein in een residentiële buurt van Sint-Lievens-Houtem.

Vlak bij het projectgebied bevinden zich alle belangrijke voorzieningen: winkels, horeca, sportcentrum, scholen, bibliotheek, bushalte. Een korte autorit brengt de bewoners in 20 minuten in Gent en in 35 minuten in Brussel. Ook voor fietsers en voetgangers wordt via een open groene verbinding een ontsluiting voorzien van Eilandpark naar het cultuur- en sportcentrum en verder naar het marktplein. “Eilandpark is gelegen op een 6.500 vierkante meter grondoppervlak pal naast een groene long in volle groei. Deze groenzone strekt zich langsheen de Molenbeek uit en zal in de toekomst ontwikkeld worden als centrale parkzone middenin de kern van Sint-Lievens-Houtem. Het toekomstige Eilandbos moet een groene ontmoetings- en speelruimte worden voor jong en oud in een rustige natuurlijke omgeving", zegt burgemeester Lieven Latoir (NH).

Het projectgebied ligt centraal in de gemeente tussen het bruisende dorpsleven en de landelijke omliggende gemeenten. “Sint-Lievens-Houtem is vooral een gemeente waar men graag geniet, in de natuur of tijdens een uitbundig feest. Het net heraangelegde marktplein - het tweede grootste van Vlaanderen - vormt daarbij het podium voor heel wat activiteiten en feesten (zoals de bekende winterjaarmarkt) en het vertrekpunt van gezellige wandel- en fietsroutes", besluit Latoir.