Gemeente betaalt 220.000 euro voor noodwoning in Olmenlaan Frank Eeckhout

13 juni 2019

12u37 4 Sint-Lievens-Houtem De gemeente Sint-Lievens-Houtem heeft uiteindelijk 220.000 euro betaald voor de aankoop van een noodwoning in de Olmenlaan. Dat is 24.000 euro minder dan de vraagprijs.

De aankoop van de woning is heel controversieel. Omdat de woning paalt aan de gemeentelijke loods vrezen bewoners van de Olmenlaan dat de aankoop van de woning een aanzet is naar de aanleg van een nieuwe ontsluiting van de loods. Daardoor zou de Olmenlaan heel wat extra verkeer te slikken te krijgen. Op de gemeenteraad stelde burgemeester Lieven Latoir (NH) nog eens dat daarover nog geen beslissing genomen is. “We hadden dringend nood aan een nieuwe instapklare noodwoning. Onze andere woningen zijn immers bezet of dringend toe aan renovatie", motiveert burgemeester Latoir de aankoop. Oppositiepartijen sp.a, CD&V en N-VA stemden tegen, Open Vld onthield zich.