Geen voetbal, geen inkomsten: VC Eendracht Houtem verkoopt verse groenten Frank Eeckhout

05 mei 2020

Sint-Lievens-Houtem Om de verloren inkomsten een beetje te compenseren, verkoopt VC Eendracht Houtem verse groenten.

Door de coronacrisis ligt de voetbalcompetitie al sinds half maart stil. Daardoor zien de voetbalclubs heel wat inkomsten vervliegen. Ook eetfestijnen en voetbaltornooien zijn geannuleerd waardoor heel wat clubs op zoek moeten naar een andere bron van inkomsten. Voetbalclub Eendracht Houtem zoekt die inkomsten in de verkoop van verse groenten. “We verkopen zakken aardappelen van 5 kilo, appelen per 2,5 kilo en verse groenten in pakjes van 4,5 kilo. Ook verse eitjes bieden we te koop aan. Alles is aan winkelprijzen. Bestellen kan via https://eendrachthoutem.be/steunpakketten. De pakketten kunnen afgehaald worden op 21 of 23 mei. Leveren aan huis gebeurt op 22 mei", laat Lieven De Wandel weten.