Geen tiende Berenfeesten door coronacrisis, gemeente schuift beslissing over zomerjaarmarkt en Fabrieksconcerten voor zich uit Frank Eeckhout

07 mei 2020

09u19 2 Sint-Lievens-Houtem Gezinsbond Vlierzele/Zonnegem annuleert de tiende editie van de Berenfeesten. Ook hier gooit Corona roet in het eten. Over de zomerjaarmarkt en de Fabrieksconcerten is er nog geen beslissing. De gemeente wacht hiervoor de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad af.

Geen Berenfeesten dit jaar in de Houtemse deelgemeente Vlierzele. Het kermisgebeuren met tal van activiteiten vond normaal begin juli plaats maar ook hier gooit Corona roet in het eten. “Alhoewel het nog twee maanden is, hebben we toch besloten onze tiende editie uit te stellen tot volgend jaar. Het lijkt ons onmogelijk om de social distancing en de nodige hygiënemaatregelen te garanderen op een feest met meer dan 1.500 feestvierders. Bovendien zou de ongedwongen en vriendschappelijke sfeer onder deze omstandigheden lijden zodat de eigenheid van het feest verloren dreigt te gaan. We bekijken of er een kleinere, alternatieve activiteit kan georganiseerd worden die op een veilige manier de Vlierzelenaars toch een beetje een feestgevoel kan geven. Maar ook dat zal van de verdere evolutie van het coronavirus afhangen", zegt Stefaan Deconinck.

Gezinsbond Vlierzele/Zonnegem heeft dus niet gewacht op aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad. De gemeente doet dat wel voor de organisatie van de zomerjaarmarkt eind juni en de Fabrieksconcerten in juli en augustus. Nochtans lijkt het ook hier heel onwaarschijnlijk dat bij dergelijke evenement de social distancing kan gegarandeerd worden.