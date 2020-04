Geen huwelijk door coronacrisis: “Dan trouwen we maar op dag dat we voor het eerst kusten” Lobke en Wouter stellen huwelijk en bijhorend feest uit tot volgend jaar Frank Eeckhout

23 april 2020

12u32 2 Sint-Lievens-Houtem Een huwelijk in beperkte kring en zonder feest? Dat zien Lobke Brackman (28) en Wouter Verhecken (29) uit Vlierzele niet zitten en dus verplaatsen ze de feestelijke gebeurtenis naar volgend jaar. “Ons huwelijk was gepland op 31 mei. Maar door de coronacrisis kon dat enkel in beperkte kring. Daarom stellen we onze trouw uit tot 10 april 2021. Dat maakt ons huwelijk nog specialer, want 10 april 2007 is de dag waarop we elkaar voor het eerst kusten", vertelt Lobke.

31 mei. Een datum die al bijna drie jaar met rood aangeduid staat in hun agenda. Lobke en Wouter hadden het weekend van Pinksteren uitgekozen voor een groot huwelijksfeest in de Oude Vismijn in Gent. “Het was op reis in Lapland. Plots haalde Wouter een ring tevoorschijn en vroeg hij mij ten huwelijk. Ik was compleet verrast. Al maanden vertelde Wouter tegen iedereen die het wilde horen, dat hij nooit zou trouwen. Ik had mij er al bij neergelegd. Bleek het allemaal opgezet spel te zijn, want iedereen was op de hoogte van zijn plannen. Behalve ik", lacht Lobke.

Plan B

Al snel besliste het jonge koppel om in 2020 te trouwen. “Het zou 31 mei worden. Alles was geregeld: de zaal lag al enkele jaren vast, de fotograaf en de dj waren gekozen, onze trouwkleren moesten nog een laatste keer gepast worden én de uitnodigingen waren begin maart verstuurd. Enkele gasten lieten meteen weten dat ze het feest voor geen geld wilden missen. Anderen waren gereserveerder. Begin maart brak immers de eerste ongerustheid over het coronavirus uit. Maar wij gingen er toen nog vanuit dat ons huwelijk wel zou doorgaan. Begin april begon het dan te dagen dat een feest er toch niet zou inzitten en dat de burgerlijke plechtigheid al in heel beperkte kring zou moeten plaatsvinden. We schakelden dan maar over op plan B: een nieuwe datum zoeken.”

Nieuwe uitnodiging

Wouter en Lobke opteerden al snel voor de lente van 2021. “We polsten bij de feestzaal, fotograaf, cateraar en dj naar vrije datums. Die verwerkten we een in doodle. Twee opties bleven over: een weekend in mei of 10 april. De keuze was snel gemaakt, want 10 april 2007 was de dag dat we elkaar voor het eerst kusten. Op skireis met de vierdejaars van onze school", herinnert Lobke zich nog levendig. “De vonk sloeg meteen over en is niet meer uitgegaan.” Het aanstaande bruidspaar maakte ondertussen al een nieuwe uitnodiging met daarop de nieuwe datum. “Iedereen die uitgenodigd was, moet ondertussen al een aangepaste invitatie gekregen hebben. Na het kaartje met ‘save the date’ en de uitnodiging voor 31 mei hopen we dat derde keer voor ons ook echt de goede keer is”, besluiten Lobke en Wouter vol goede moed.