Geen Houtem Jaarmarkt: gemeente onderzoekt of kleinschalige initiatieven jaarmarktgevoel kunnen opwekken Frank Eeckhout

27 augustus 2020

21u35 12 Sint-Lievens-Houtem Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het ook definitief: het gemeentebestuur trekt een streek door Jaarmarkt Houtem. “Het zou niet van goed bestuur getuigen om zo een grootschalig evenement te organiseren in tijden van Corona en zo de volksgezondheid op het spel te zetten", zegt schepen van Jaarmarkt Jan Van den Bossche.

Na lang en rijp beraad en met spijt in het hart heeft het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem beslist om de Houtemse Winterjaarmarkt dit jaar niet te laten doorgaan. Ook hier gooit Corona roet in het eten. De Winterjaarmarkt start op 10 november altijd met een evocatie over het leven van de Heilige Livinus. Op 11 november is er de dierenmarkt en op 12 november volgt nog de traditionele kraampjesmarkt. Houtem Jaarmarkt lokt jaarlijks zo’n 30.000 bezoekers naar het centrum van de gemeente.

“De huidige maatregelen laten zo’n groot event niet toe. En gelet op de evolutie van de toestand in de voorbije maanden, moeten we er ook niet op rekenen dat er mega-evenementen, wat onze Winterjaarmarkt toch is, zullen kunnen doorgaan. We betreuren dit ten zeerste en beseffen dat dit ook een impact zal hebben op onze plaatselijke economie en de lokale verenigingen, die allemaal hun graantje kunnen meepikken door tal van initiatieven ter gelegenheid van de jaarmarkt", zegt schepen Jan Van den Bossche.

Het gemeentebestuur onderzoekt wel of er kleinschalige initiatieven kunnen genomen worden die de Houtemnaars toch een jaarmarktgevoel geven, altijd rekening houdende met de op dat ogenblik geldende maatregelen. “We vernemen dat er in het verenigingsleven al enkele ideeën opborrelen en staan open voor suggesties. Evenementen of shows die op een bepaald ogenblik de massa lokken, zijn uiteraard niet mogelijk. In vorige edities werd soms wel eens gevreesd dat de dierenmarkt niet ging kunnen plaatsvinden door ziekten die het vee teisterden. Niemand had echter gedacht dat een klein, onzichtbaar maar blijkbaar niet zo onschuldig beestje de mensheid zo zou belagen dat we onze wereldberoemde en door Unesco erkende Jaarmarkt zouden moeten afgelasten", besluit Van den Bossche.