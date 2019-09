Geboorte kleine Florence zorgt voor viergeslacht Frank Eeckhout

10 september 2019

10u22 3 Sint-Lievens-Houtem De geboorte van Florence Lambert zorgt voor een viergeslacht langs vrouwelijke kant in de familie.

Florence werd op 3 juli geboren in het ziekenhuis van Aalst en is het eerste kindje van Edward Lambert en Astrid Eeckhout. De kleine spruit woont samen met haar ouders in Erondegem. Grootmoeder is Sabine De Wever (53) uit Vlierzele. Betsy Van Boxtael (74) uit Zonnegem is de trotse overgrootmoeder.