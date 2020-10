Fusie tussen De Bron en Ter Kimme in de maak: “Nog beter zorgaanbod in de regio uitbouwen” Frank Eeckhout

06 oktober 2020

14u53 6 Sint-Lievens-Houtem Vzw De Bron Huisvesting uit Zottegem en Vzw Ter Kimme uit Sint-Lievens-Houtem hebben een intentie tot fusie goedgekeurd. “Het samenwerken van deze twee sterke en gezonde instellingen is niet uit noodzaak, maar wel om in de toekomst nog een beter zorgaanbod in de regio te kunnen uitbouwen”, zeggen voorzitters Jacque De Bruycker en Kris Moreels.

Al meer dan 30 jaar is vzw Ter Kimme een prominente aanbieder van ouderenzorg met een woonzorgcentrum met 138 woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf met vier woongelegenheden en een groep van 24 assistentiewoningen. De circa 85 medewerkers staan in voor de dagelijkse kwalitatieve zorg- en dienstverlening. VZW De Bron Huisvesting, met dienstverlening en nazorg, is al tien jaar actief in de ouderenzorg in Zottegem. De Bron biedt momenteel een groep van 75 assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum en een klein WZC aan in het centrum van Zottegem, goed voor zo’n vijftig medewerkers. Momenteel bouwt De Bron een nieuwbouw met een woonzorgcentrum van 54 woongelegenheden en een centrum voor kortverblijf met vijftien woongelegenheden. Op het gelijkvloers komt ook een gloednieuw dagverzorgingscentrum dat plaats biedt aan twintig senioren. Ook de uitbouw van een lokaal dienstencentrum staat voor volgende zomer 2021 op de agenda.

Nog beter zorgaanbod

“Om in de toekomst nog beter het hoofd te kunnen bieden aan de vele uitdagingen waar de zorgsector voor staat, gaan de beide organisaties nu de krachten bundelen. De globale visie die aan de basis van deze fusie intentie ligt is om door de koppeling van de sterktes van de beide organisaties een zorgcontinuüm uit te bouwen in de regio die uitgaat van de noden van de patiënten. Het samenwerken van deze twee sterke en gezonde instellingen is niet uit noodzaak , maar wel om in de toekomst nog een beter zorgaanbod in de regio te kunnen uitbouwen”, zeggen beide voorzitters.

Met de goedkeuring van deze fusie-intentie door de beide algemene vergaderingen van De Bron Huisvesting en Ter Kimme, geven deze duidelijk aan veel potentieel te zien in deze samenwerking, zowel voor de organisaties zelf als voor hun medewerkers. “Vanuit Ter Kimme zijn wij uitermate fier om onze kennis en kunde van het organiseren van residentiële ouderenzorg ter beschikking te kunnen stellen van de nieuwe fusie-organisatie. Tezelfdertijd zijn wij ook verheugd om de expertise van De Bron Huisvesting inzake nieuwe dienstverleningen zoals lokaal dienstencentrum en dienstenchequeonderneming te kunnen benutten om deze ook in de lokale gemeenschap van Sint-Lievens-Houtem te introduceren”, stelt stelt Kris Moreels, voorzitter van Ter Kimme.

Samengaan met Ter Kimme is voor De Bron de start van een geografische zorgverbreding. “Dankzij deze schaalvergroting kunnen wij verder werk maken van zorginhoudelijke versterking en van zorgverdieping in de ouderenzorg,” vult Jacque De Bruycker, voorzitter De Bron aan.