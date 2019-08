Fietser (47) sterft na botsing met SUV in Sint-Lievens-Houtem Frank Eeckhout

22 augustus 2019

15u17 14 Sint-Lievens-Houtem Bij een aanrijding in de Espenhoek in Sint-Lievens-Houtem is donderdagmiddag de 47-jarige M.T. uit de Houtemse wijk Cotthem overleden.

De man kwam met zijn vriendin per fiets een trage weg (bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer, nvdr.) uitgereden en stak de straat over. Hij werd daarbij gegrepen door een SUV. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, helaas zonder succes. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De bestuurster van de SUV, een vrouw uit Oombergen, was in shock.

Door het ongeval is de N462 tussen Sint-Lievens-Houtem en Zottegem afgesloten voor het verkeer. Het parket stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Later meer info.