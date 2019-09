Family Fun Milk Run door melkfabriek Frank Eeckhout

05 september 2019

09u29 0 Sint-Lievens-Houtem Het Oudercomité van basisschool Klim-Op Bavegem en het plaatselijk kermiscomité organiseren op zaterdag 21 september voor het eerst een loopwedstrijd met een passage door zuivelbedrijf Inex.

Het wordt een sportieve namiddag voor klein en groot: een leuke familiale jogging in een origineel kader. “Het parcours start aan het Parochiaal Centrum in de Kerkkouterstraat en loopt langs mooie landelijke wegen met als klap op de vuurpijl een passage door de Inex-melkfabriek. Voor de allerjongsten is er de Mini Obstacle Kids Run, de Fun Milk Run is bedoeld voor start-to-runners en recreatieve lopers. Meer geoefende lopers vinden hun gading in de Milk Run. Er is heel wat animatie voorzien en voor elke deelnemer staat een zuivels lekkere goodiebag klaar", laat het oudercomité weten.

De organisatie krijgt de steun van een aantal handelaars en van het gemeentebestuur. Alle info en inschrijven kan via www.milkrun.be.