Familie De Naeyer start na De Frietschuur met De Zomerschuur: “Vakantieterras met cocktails, ijsjes en hapjes in eigen dorp” Koen Moreau

28 juni 2020

Gezellig genieten op een terras in het groen is deze zomer mogelijk in de velden op de kruising van de Bernhard Kempstraat en Zavelstraat op de grens van Zonnegem met Vlierzele. Broers Jan (47), Lieven (41) en zus Nele (36) De Naeyer starten er met ‘De Zomerschuur’. “Omdat veel mensen niet met vakantie zullen gaan, zorgen wij voor plezier dichtbij.”



Organiseren en bezig zijn zit de familie De Naeyer duidelijk in het bloed. Jan werkt als ambtenaar bij de Vlaamse Overheid, Lieven is inkoper in Inex en Nele werkt bij TMVW. Hun vrije tijd vullen ze actief in. Zo startten Lieven en Nele begin dit jaar in de Oordegemstraat op vrijdag, zaterdag en zondag met ‘De Frietschuur’. Jan was dan weer lange tijd actief als reporter voor het verdwenen weekblad De Beiaard.

Zomerbar

“Stil zitten is inderdaad niks voor ons”, lacht Jan. De aankomende coronazomer vormde dan ook de perfecte voedingsbodem voor een nieuw project. “Vakanties in zonnige oorden zijn niks voor mij en de voorbije jaren had ik enkele keren geopperd om een zomerbar te starten”, aldus Jan. Dat mensen deze zomer wellicht massaal thuis zullen blijven, gaf het finale duwtje om te starten met ‘De Zomerschuur’.

Streekproducten

Vanaf woensdag 1 juli tot en met vrijdag 31 augustus kan je daardoor - weliswaar enkel bij mooi weer - genieten in eigen dorp van een zomers vakantieterras met overwegend streekproducten. “Doordat de Gezinsbond geen Berenfeesten kan organiseren, zullen we hier bijvoorbeeld het ‘Vriezels Beertje’ serveren”, vult Lieven aan. Ook Livinuskoffie, Butchers Gin ‘Robby’ van slagerij Robby en Nathalie in de Vlierstraat, ijs van Anneleen Artisanaal langs Klein Zottegem, Hoorens koffie uit Zottegem en Delirium Tremens van het vat van brouwerij Huyghe uit Melle zijn daar maar enkele van.

Cocktails en frietjes

“Daarnaast zorgen we ook voor enkele lekkere cocktails en mocktails”, geeft Nele mee. Voor de lekkerbekken zijn er nacho’s, kaas- en salamibordjes en tal van frituurhapjes. “En in ‘De Zomerschuur’ kan je tijdens de openingsuren van onze frituur De Frietschuur frietjes en ander lekkers hier aan je tafel besteld krijgen.” Doorsteken van De Frietschuur naar De Zomerschuur is niet mogelijk. “De ingang van De Zomerschuur is enkel via de Zavelstraat. Daar is ook een beperkte parking voorzien.”

Enkel zitplaatsen

De Zomerschuur biedt plaatst aan 150 à 180 personen. “Het is wel een louter zittend initiatief. Bij Iedereen moet verplicht aan een tafeltje plaatsnemen en bij aankomst overhandigen we een meeneembare menukaart en begeleiden we de mensen naar een zitplaats.” Bestellingen opnemen en betalen gebeurt door andere personen dan wie bestelt. “Op die manier houden we het contact met geld en glazen volledig gescheiden.”

Voor de kleinste gasten is er een zandbak en komt er nog een springkasteel. “Alle ingrediënten zijn aanwezig om hier een topzomer in eigen dorp of gemeente te bleven. Nu kunnen we enkel maar hopen op goed weer.”

Praktisch:

De Zomerschuur, Zavelstraat (kant Tomt) in Vlierzele.

Woensdag en donderdag: 17.00 uur tot 00.00 uur.

Vrijdag en zaterdag: 15.00 uur tot 01.00 uur.

Zondag 11.00 uur tot 00.00 uur.

(maandag en dinsdag gesloten)

Gratis Wifi, zandbak, springkasteel.

Specifieke info over opening/sluiting in functie van het weer en of aantal beschikbare plaatsen via de Facebookpagina De Zomerschuur.