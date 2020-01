Fabrieksstraat minstens één dag afgesloten door werken Frank Eeckhout

21 januari 2020

10u13 0 Sint-Lievens-Houtem De firma CAS-VOS voert van woensdag 22 tot vrijdag 24 janauri nutswerken uit in de Fabrieksstraat in Sint-Lievens-Houtem. Als alles vlot en volgens planning verloopt zal de straat enkel op woensdag 22 januari afgesloten zijn voor het verkeer.

De werken bestaan uit kabel- en sleufwerken en het realiseren van een doorsteek. “De werken vinden plaats net voor de hoek met de Doelstraat. Dit zal wat verkeershinder met zich meebrengen. Van aan het begin van de Fabrieksstraat tot aan de werken zal hiervoor een tweerichtingsverkeer worden ingesteld. Dit impliceert een parkeerverbod op deze plaats zodat het tweerichtingsverkeer mogelijk wordt. Hierdoor blijven de bewoners van de straat bereikbaar en kunnen zij in en uit hun woning", laat schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH) weten.

Tijdens de werken worden de bushaltes 202345 (Driesstraat) en 202346 (Sint-Lievensstraat) tijdelijk niet bediend. “Wie de Fabriekssite moet bereiken tijdens de werken voor sport-, jeugd- of cultuuractiviteiten of voor de bib, houdt best rekening met deze verkeershinder. Er zal geen mogelijkheid zijn tot parkeren, noch aan de site, noch in de Fabrieksstraat zelf. Bij voorkeur gebruik je de parking in Hofkouter en wandel je via de Livinusgang (naast de kerk) naar de vrijetijdssite”, geeft schepen De Knyf nog mee.