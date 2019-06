Ezels Raf en Hector helpen bij onderhoud Smoorbeekvallei Frank Eeckhout

27 juni 2019

16u12 2 Sint-Lievens-Houtem Ezels Raf En Hector helpen Natuurpunt Houtem bij het beheer van de Smoorbeekvallei tussen Zottegem en Morelgem.

In de Smoorbeekvallei werken de gemeente Sint-Lievens-Houtem en Natuurpunt Houtem samen aan het beheer van enkele bossen en bloemenrijke graslanden. “In deze hooiweide helpen ezels Raf en Hector bij het beheer. Ze lusten niet enkel mals gras maar ook distels, netels en bramen en zijn dus prima bondgenoten in dit natuurgebied. Ezels zijn schattig maar het zijn geen knuffeldieren dus gelieve het terrein niet te betreden. Ook vragen we de ezels absoluut niet te voederen, want op de weide staat meer dan genoeg eten", laat Natuurpunt weten.

Heb je iets te melden over de dieren, contacteer dan nphoutem@gmail.com.