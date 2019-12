Ergernis over uitwijkstroken in Zonnegemveld: “Zorgen voor extra sluipverkeer” Frank Eeckhout

17 december 2019

De uitwijkstroken in steenslag in Zonnegemveld zorgen voor ergernis bij een landbouwer in Morelgem. "Hierdoor krijgt de betonnen éénvaksbaan nog meer verkeer te verduren. Het wegspringend steenpuin komt ook tussen het eten van de dieren terecht, wat kan leiden tot hun dood", klinkt het.

Het is oppositieraadslid Jeroen Prové (Open Vld), die de problematiek rond Zonnegemveld, donderdag aanbrengt op de gemeenteraad in Sint-Lievens-Houtem. De smalle weg is één van de twee ontsluitingswegen van de wijk Morelgem, maar trekt ook heel wat verkeer aan dat de dorpskern van Zonnegem wil ontwijken. Omdat wagens er elkaar niet kunnen kruisen, zorgt dat vaak voor gevaarlijke situaties. Op vraag van enkele bewoners legde de gemeente onlangs nog enkele uitwijkstroken aan in steenslag. Maar daar is niet iedereen mee opgezet.

“De gemeente heeft op vier plaatsen grond afgegraven ter verbreding van de weg", stelt Jeroen Prové vast. “Het is onbegrijpelijk dat de weg daar verbreed wordt met steenslag. Bij het maaien van het gras kunnen stenen wegvliegen die iemand kunnen verwonden. Of het komt tussen het hooi terecht en zo in de maag van een koe of paard, wat kan leiden tot de dood. Bovendien zorgen de uitwijkstroken voor extra verkeer en is er geen overleg geweest met de mensen die daar landbouwgrond hebben. Een oplossing kan zijn om Zonnegemveld enkel nog toegankelijk te maken voor landbouwvoertuigen", meent Jeroen Prové.

Schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH) vindt heel deze discussie bij het haar getrokken. “Daar lagen vroeger ook al uitwijkstroken. Omdat beide kanten van de weg herschapen zijn in modderstroken, hebben we op enkele plaatsen steenslag aangebracht. Dat is een voorlopige ingreep voor de veiligheid van de weggebruikers. In het voorjaar zorgen we voor een duurzame oplossing. Plaatselijk verkeer invoeren is geen optie omdat we dan alle inwoners van Morelgem door de dorpskern van Zonnegem sturen", reageert schepen De Knyf.