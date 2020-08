Ere-schepen Hubert Verhoeyen plots overleden Frank Eeckhout

16 augustus 2020

10u27 18 Sint-Lievens-Houtem Hubert Verhoeyen is de voorbije nacht onverwacht overleden. De 73-jarige Bavegemnaar kleurde 35 jaar de Houtemse politiek. In 2008 kreeg Hubert de titel van ere-schepen.

De flamboyante Hubert Verhoeyen startte zijn politieke loopbaan in 1976 bij de toenmalige PVV. Van 5 januari 1995 tot 2 januari 2007 was hij schepen van Financiën en Winterjaarmarkt. Hij stond mee aan de wieg van de modernisering van Houtem Jaarmarkt. Voor 1995 stond de winterjaarmarkt vooral gekend als de Land - en Tuinbouwdagen, die telkens een ander thema naar voor schoven. Vanaf 1995 nodigde Sint-Lievens-Houtem elk jaar een gastregio uit. Hubert en zijn vrouw Rita waren tot op vandaag graag geziene gasten op de evenementen in de gemeente. Zijn vrouw noemde hij steevast Hillary (Clinton) en hun woonst omschreef hij als Het Witte Huis. Het koppel vierde in april nog hun gouden huwelijksverjaardag.

