Elisa schept hoeve-ijs in 't Hof te Bruysbeke Frank Eeckhout

05 augustus 2020

14u21 0 Sint-Lievens-Houtem In ‘t Hof te Bruysbeke in Sint-Lievens-Houtem schept Elisa D’Hauwe (20) sinds kort elke dag hoeve-ijs. De oud-leerlinge van Ter Groene Poorte in Brugge is er gestart met een assortiment van 11 smaken roomijs gemaakt van dagverse biomelk van de boerderij.

Het begon voor Herman D’Hauwe 28 jaar geleden (1992) toen hij de boerderij te Bruisbeke overnam van zijn ouders Georges D’Hauwe en Bertha Tavernier. In 1997 huwde Herman met Chantal Eeckhaudt uit Wichelen. Samen bouwden ze aan een modern melkveebedrijf. “In 2015 beslisten mijn ouders, na gezondheidsproblemen van papa, om over te schakelen naar productie van bio-melk. Met de verkoop van hoeve-ijs brei ik daar sinds kort een nieuw verhaal aan. Alles is ambachtelijk bereid zonder kleur- en smaakstoffen. Wie zin heeft in een lekker ijsje kan mij elke dag van 14 tot 21 uur vinden achter mijn ijskraam voor onze boerderij", zegt Elisa trots.