Eindejaarsconcert met Jan De Wilde in CC De Fabriek Frank Eeckhout

06 november 2019

11u34 0 Sint-Lievens-Houtem De Vriendenkring van Basisschool Klim-Op uit Bavegem organiseert zaterdag 28 december een eindejaarsconcert met Jan De Wilde in CC De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem. “In de donkerste dagen van het jaar wordt dit een niet te missen intiem gebeuren met een kleinkunsticoon uit eigen streek”, kondigt Jo Dedeurwaerder aan.

Aaigemnaar Jan De Wilde trekt opnieuw op tournee langs de schouwburgen. Hij staat ‘ongegeneerd’ op het podium. Witgallig zilvergrijs. Onnavolgbaar grappig maar bovenal muzikaal ijzersterk. Dankzij liedjes die tot onze culturele ziel zijn gaan behoren. Tussen Kerst en nieuwjaar nodigt de Vriendenkring van Basisschool Klim-Op Jan uit in het CC De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem. “Hij komt samen met zijn ‘Vrienden’. Met de fijnste arrangementen creëren ze een intiem muzikaal bedje waarop Jan zijn kleinkunstliedjes spreidt. Met doorleefde stem, soms fluisterend, vaak debiterend, altijd overtuigend en geloofwaardig. Een live-concert van ‘meneer De Wilde’ is een feest van zachtheid, humor en sacrale stilte. Een aha-beleving voor diepgewortelde fans, een ontdekking voor prille twintigers en dertigers die Jan nu pas leren kennen”, vertelt Jo Dedeurwaerder.

Tickets voor het concert kunnen besteld worden in CC De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem op het nummer 053/60.72.35 of via de webshop webshopsintlievenshoutem.recreatex.be. Ook op school kan je terecht om tickets aan te kopen: 09/362.98.03.