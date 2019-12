Eilandbos wordt omgebouwd tot Eilandpark Frank Eeckhout

17 december 2019

11u00 20 Sint-Lievens-Houtem Door het Eilandbos om te vormen tot Eilandpark gaat de gemeente een beter toegankelijke groene long creëren in het centrum van Sint-Lievens-Houtem. “Dit tussengebied is nu weinig toegankelijk", zegt burgemeester Lieven Latoir (NH).

Nu de oude fabriek in de Doelstraat volledig wordt afgebroken en plaats ruimt voor een woonproject, wil de gemeente het aanpalende Eilandbos toegankelijker maken. “Het bos moet een groene ontmoetings- en speelruimte worden voor jong en oud in een rustige natuurlijke omgeving. Nu loopt er enkel een verbindingsweg tussen het Eiland en het sport- en cultuurcentrum. Het is de bedoeling het tussenliggende gebied toegankelijker te maken. Het gebied is bijna twee hectare groot en biedt dus genoeg mogelijkheden tot diverse ontmoetingsplaatsen: natuurlijke speelmogelijkheden voor de jongeren, aangepaste wandel- en rustplekken midden de natuur en aangepaste rustbanken", somt burgemeester Lieven Latoir op.

Na de afbraak van de fabriek, zal de toegankelijkheid en de transparantie van het gebied nog verhogen. Streekintercommunale Solva doet binnenkort een projectoproep aan ontwikkelaars voor het woonproject. “In de voorwaarden wordt opgenomen dat er open groene verbindingen moeten blijven tussen de Doelstraat en het achterliggende park. Op het Eiland bevindt zich een oude geklasseerde watermolen. We willen ook de site rond de watermolen toegankelijk maken en van daaruit ook een duidelijkere doorsteek naar het bos realiseren. Ook de bewoners van het Zorgcentrum Broeder Ebergiste kunnen een toegang krijgen tot het park, waartoe ook de pastorietuin kan worden opgenomen", gaat Latoir verder.

Een groep studenten van het KASK in Gent kreeg in het kader van hun studies reeds een opdracht om een visie op het gebied te ontwikkelen. “Dat leverde meerdere ideeën op om tot een mooie realisatie te komen. Voor het project worden subsidies gevraagd bij de plattelandssubsidies van de provincie. Deze subsidies zijn momenteel echter nog in onderzoek door de mogelijke besparingen in de Vlaamse regering. Wij kijken in ieder geval uit naar de realisatie van het project, dat niet alleen vele mogelijkheden tot ontmoeting biedt, maar ook een groene aanvulling zal zijn voor ons vernieuwd Marktplein", besluit Latoir.