Eerste productie van Inex melk in innovatieve PET verpakking tijdens bezoek koningshuis Frank Eeckhout

24 september 2020

09u35 0 Sint-Lievens-Houtem Zuivelbedrijf Inex in Bavegem grijpt het bezoek van Koning Filip en Koningin Mathilde aan om de eerste productie van Inex melk in een innovatieve PET verpakking te laten plaatsvinden. “Bij hun eerste halte van de dag staat het koningspaar stil bij de duurzaamheidsinspanningen van Inex", zegt Steven Dierickx.

Op 30 september brengen Koning Filip en Koningin Mathilde in het kader van hun provinciebezoek in Oost-Vlaanderen een bezoek aan Inex. Het zuivelbedrijf grijpt tevens deze gelegenheid aan om de eerste productie van Inex melk in een innovatieve PET verpakking te laten plaatsvinden. “Al vier generaties en meer dan 120 jaar lang maakt Inex zuivelproducten, bereid volgens authentieke familierecepten. Meer dan 430 medewerkers uit de streek vervaardigen elke dag producten met weidemelk van Belgische bodem. De infrastructuur, logistiek en transport in ons bedrijf zijn optimaal opgezet en aangepast om onze ecologische voetafdruk te reduceren", vertelt Steven Dierickx.

Belgische melkveebedrijven

Inex is trots om haar producten en partnerships voor te stellen aan de koning en de koningin. “De melk komt van 455 lokale, Belgische melkveebedrijven die zich in een straal van 100 kilometer rond Bavegem bevinden. De meeste van deze melkveebedrijven leveren al generaties lang aan het familiale zuivelbedrijf. Eerder dit jaar startte Inex samen met zijn melkveehouders een unieke lange termijn samenwerking met Colruyt Group. Gedurende 5 jaar zullen 330 melkveehouders een stabiele melkprijs ontvangen", gaat Dierickx verder.

Milieubewust

Het zuivelbedrijf investeerde bijna 10 miljoen euro in een state-of-the-art productielijn die op 30 september bezocht wordt door het koningspaar. “Het bedrijf kiest voor een toekomstgerichte PET fles die de optimale bescherming van haar melk en room toelaat, milieubewust is en gebruiksgemak voor de klant biedt. De fles bevat minimum 25% gerecycleerde PET, is 20% lichter dan andere plastic (PE) flessen en heeft hierdoor een 20% lagere CO2-voetafdruk. Ze biedt daarbovenop ook voordelen voor de consument: er is geen aluminium afdekfolie meer en geopende flessen kunnen horizontaal in de koelkast bewaard worden", besluit Dierickx.